Dienstverlening start vanaf maandag stukje bij beetje weer op Wannes Vansina

15 mei 2020

16u33 0 Mechelen Sociaal Huis Mechelen heropent maandag de deuren, het Huis van de Mechelaar verruimt de openingsuren. Beide werken wel enkel op afspraak.

Het Sociaal Huis was de afgelopen tijd gesloten. “Maar de sociale hulp- en dienstverlening heeft nooit helemaal stilgelegen tijdens de coronacrisis. Onze maatschappelijk werkers gaven telefonische hulp en de inentingen van Kind & Gezin vonden bijvoorbeeld plaats in 38 Volt”, verzekert schepen van Welzijn Gabriella De Francesco.

“Toch krijgen we signalen van mensen die uitkijken naar de heropening van het Sociaal Huis. Het is een soort veilige haven, een plaats waar hulp zeer nabij is. Dat fysiek contact is net heel belangrijk, al moet het nu even van achter plexiglas.”

De maatschappelijk assistenten van het ID-Team starten als eerste weer op. Een medewerker aan de ingang zal afspraken controleren en ook toezien op de hygiëne- en afstandsmaatregelen.

Als de pandemie gunstig evolueert, breidt de dienstverlening op 25 mei (Kind en Gezin en Opvoedingswinkel) en 2 juni (de rest) verder uit.

Desinfectiezuilen

Het Huis van de Mechelaar bleef wel beperkt geopend en verruimt vanaf 18 mei de uren, vanaf 25 mei nogmaals. Ook hier geldt dat er uitsluitend wordt gewerkt op afspraak.

Overal in de stadsgebouwen komen in totaal 55 desinfectiezuilen die de stad heeft besteld bij het Mechelse Salus. Dat is eigenlijk een beddenbedrijf, maar sinds de uitbraak van Covid-19 produceert en verkoopt het beschermingsproducten tegen het virus.

“Wij openen de deuren van onze gebouwen in ieder geval op een veilige manier, zowel voor de burgers als voor ons personeel”, aldus schepen van Gebouwen Koen Anciaux.

Een afspraak maken met het Sociaal Huis of het Huis van de Mechelaar kan via het gratis nummer 0800/20.800.