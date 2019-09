Dienst-MER weigert studie retailpark: zeker twee maanden vertraging voor Malinas Wannes Vansina

19 september 2019

13u27 1 Mechelen De realisatie van retail park Malinas in ‘de lus’ in Mechelen-Noord loopt minstens twee maanden vertraging op omdat het ‘project-milieueffectrapport’ (project-MER) werd geweigerd.

Een ontwikkelaar moet een project-MER opstellen alvorens een vergunning te kunnen krijgen voor mogelijk schadelijke activiteiten. Mitiska REIM deed dat, maar kreeg vorige week een ‘njet’ van de Vlaamse dienst die het plan moest beoordelen.

Volgens de dienst-MER is verduidelijking en bijkomende motivering nodig wat betreft mobiliteit en zitten er verkeerde kaarten in verband met de luchtkwaliteit bij. “Uit het project-MER blijkt niet dat er onderzoek gebeurd is naar mogelijke milderende maatregelen. Er wordt enkel gesteld dat geen verdere mildering mogelijk is”, staat te lezen in de beslissing.

“Technische aanvullingen”

Volgens Jan Du Bois van Mitiska REIM vraagt de dienst-MER veelal “technische aanvullingen en verduidelijkingen maar zullen de conclusies van de studie niet wijzigen”. “Het is niet ongebruikelijk dat de dienst MER via een weigering bepaalde aanpassingen aan het dossier vraagt. Wij hopen het MER-dossier binnen een paar weken opnieuw te kunnen indienen om de vertraging voor het project te beperken tot een tweetal maanden.”

De voorbereidingen voor de bouw gingen begin deze maand van start. Een groot deel van de bomen in de lus van de R6 werd geveld. Bedoeling was het retailcenter van 27.500 vierkante meter, met onder meer de winkels van het Rode Kruisplein en een Albert Heijn, te openen in september 2021.