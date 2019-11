Diefstal van whisky levert acht maanden cel op TVDZM

29 november 2019

09u50 0

Chahid B. uit Mechelen heeft van de rechter in Mechelen een celstraf gekregen van acht maanden met probatie-uitstel. De Mechelaar stond terecht voor de diefstal van twee flessen Whisky. “Maar dat is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg”, vertelde het slachtoffer en zaakvoerder van een Mechels café op de Vismarkt aan de politie. Op basis van camerabeerden kon de politie de Mechelaar identificeren en oppakken. De verdediging ontkende de feiten niet maar voegde er wel aan toe dat B. zich er weinig van kon herinneren. “Ik had een alcoholprobleem omwille van de scheiding met mijn vrouw”, zei B. Naast de celstraf met uitstel werd ook de geldboete van 800 euro uitgesteld gedurende vijf jaar.