Diefstal van Sinterklaascadeau voor kleinzoon kan opa (61) een jaar cel kosten: “Meneer heeft sinds 1979 een stevig strafblad opgebouwd” TVDZM

18 december 2019

15u25 6 Mechelen De 61-jarige Jan V. uit Hulshout stond vanochtend aangehouden voor de rechter in Mechelen. Na veertien eerdere veroordelingen voor diefstallen, mocht hij het deze keer komen uitleggen waarom hij er in november vandoor ging met enkele videospelletjes. “Ik had geen centen en wilde een Sinterklaascadeau kopen voor mijn kleinzoon”, klonk het.

De openbaar aanklager was streng in zijn vordering woensdagochtend. “Beklaagde werd staande gehouden door de politie tijdens een controle-actie. Het was tijdens het doorzoeken van de wagen dat de videospelletjes werden gevonden”, aldus de aanklager. “De spelletjes bleken te zijn gestolen in de Carrefour in Mechelen.”

De man werd opgepakt en aangehouden. Onder meer omwille van zijn bijzonder lang strafblad. Nog volgens de aanklager was de zestiger al bezig van in 1979. “Sindsdien liep hij al veertien veroordelingen op voor diefstallen”, verklaarde de openbaar aanklager. “In 2019 alleen werd hij al maar liefst drie keer veroordeeld voor een diefstal.”

Depressie

Voor het parket was de maat dus vol. Het eiste vanochtend een celstraf van een jaar effectief gekoppeld aan een geldboete van 800 euro. Vooral die vordering kwam hard aan bij de zestiger. Die is naar eigen zeggen in een depressie gesukkeld vanaf zodra hij werd gearresteerd en werd overgebracht naar de gevangenis. “Iedereen gebruikt er drugs”, zei hij tegen rechter Suzy Vanhoonacker.

Als reden voor de diefstal gaf hij de rechter mee dat het een cadeautje was voor Sinterklaas aan zijn kleinzoon. “Maar hij had geen inkomen noch geld”, voegde zijn raadsman toe. Het gevolg van een terugkeer uit Roemenië, waar hij in 2018 naartoe was verhuisd. “Sinds hij in België is, leeft hij onder de radar. Hij liet zich niet inschrijven waardoor hij geen recht had op een uitkering”, besloot de strafpleiter.

Vonnis op 13 januari.