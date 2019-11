Diefstal van plooifiets levert celstraf van twaalf maanden op TVDZM

18 november 2019

Bilal A. heeft van de Mechelse rechter een celstraf gekregen van twaalf maanden. De man stond eerder terecht voor de diefstal van een plooifiets alsook een poging om er een tweede te stelen. Beide feiten dateren van eerder op dit jaar en vonden plaats aan het station van Mechelen. Hij pleegde ze samen met zijn kompaan Aziz S. Deze laatste werd vandaag bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vier maanden effectief. A. ontkende de feiten niet en vroeg enige mildheid. Gelet op zijn strafblad ging de rechter daar niet op in. Naast een celstraf van twaalf maanden werd A. tot slot ook nog veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 1.200 euro. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is niet bekend.