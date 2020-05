Dief steelt wiel van auto Nathalie en zet kapot wiel in de plaats: “Gelukkig ben ik zo niet vertrokken” Wannes Vansina

04 mei 2020

18u45 2 Mechelen Studente Nathalie Torfs (21) uit Mechelen is op zoek naar een gemene dief die aan de haal ging met een wiel van haar wagen. Hij zette zijn eigen kapotte wiel min of meer in de plaats. “Gelukkig dat ik zo niet ben vertrokken!”

Nathalie wilde zaterdag inkopen gaan doen. Zelf had ze het niet opgemerkt, maar haar mama zag dat haar Polo een beetje scheefging. “Ik ging kijken en mijn wiel bleek verdwenen, een kapot wiel zonder velg bleek losjes in de plaats te zijn gezet”, doet ze het verhaal.

Bouten

“Als ik zo vertrokken was, dan had ik iets voorgehad! Ik mag er ook niet aan denken dat een bal van een van de vele spelend kinderen in de straat onder de wagen was beland, want een duwtje was genoeg om hem op de grond te laten vallen.”

Tot overmaat van ramp heeft de dief ook de bouten mee, waardoor ze niet eens een reservewiel kon steken. “Sowieso moet ik nu beide achterbanden vernieuwen omdat beide hetzelfde moeten zijn.”

Nooit meegemaakt

Wanneer de diefstal precies is gebeurd, weet ze niet omdat de wagen al een aantal dagen stilstond. Ze deed aangifte en hoopt op getuigen. De wagen stond geparkeerd in de Plataanstraat op een goed zichtbare plek, onder een straatlantaarn.

“De politie wist mij te vertellen dat al wel eens vier wielen werden gestolen van een wagen, maar dit hadden ze nog nooit meegemaakt.”