Dief steelt tweewieler uit appartementsgebouw Els Dalemans

30 mei 2020

14u44 0

Een onbekend is ongezien binnengedrongen in een appartementsgebouw aan de Tervuursesteenweg in Mechelen. De dief raakte, zonder sporen van braak na te laten, de gemeenschappelijke bergruimte in en ging aan de haal met een fiets.