Dief steelt portefeuille uit handtas tijdens winkelen Els Dalemans

08 augustus 2020

Een 47-jarige vrouw is het slachtoffer geworden van de diefstal van haar portefeuille. Het slachtoffer was aan het winkelen op de Botermarkt in Mechelen, toen een gauwdief ongezien de portefeuille uit de handtas kon halen. De vrouw is niet alleen een som geld, maar ook haar identiteitsdocumenten en bankkaart kwijt.