Dief steelt portefeuille en gsm TVDZM

27 juni 2019

Een twintigjarige vrouw uit Mechelen is het slachtoffer geworden van een gauwdief. Die ging ervandoor met een portefeuille en een gsm-toestel. Het slachtoffer was op het moment van diefstal aan het winkelen in de Mechelse winkelstraat De Bruul. Naast de gsm bestond de buit verder ook nog uit een geldsom, een bankkaart en enkele identiteitsdocumenten