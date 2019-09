Dief steelt portefeuille en gsm van 84-jarige Els Dalemans

21 september 2019

12u35 3

Een 84-jarige vrouw uit Mechelen is het slachtoffer geworden van een diefstal. Tijdens het winkelen in de Elektriciteitstraat verdwenen de portefeuille en het gsm-toestel van de oude dame ongezien uit haar handtas. Het slachtoffer is niet alleen een som geld, maar ook haar bankkaart en identiteitsdocumenten kwijt.