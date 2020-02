Dief steelt gsm van dertiger TVDZM

01 februari 2020

Een 33-jarige man is het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. De dief ging ervandoor met een gsm-toestel. Deze werd gestolen tijdens de wandeling van het slachtoffer in de Leopoldstraat. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.