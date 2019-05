Dief riskeert twee jaar cel voor diefstal uit offerblok van Hanswijkbasiliek TVDZM

22 mei 2019

13u25 0 Mechelen Het parket heeft vanochtend een celstraf gevorderd van twee jaar tegen Gregory S. De 32-jarige man stond terecht voor de diefstal van iets meer dan honderd euro uit de offerblok van de Hanswijkbasiliek in Mechelen. In totaal pleegde hij twee diefstallen en een poging. Bij zijn arrestatie in maart 2019 beschadigde hij zelfs de biechtstoel.

“Misschien had meneer beter eens in de biechtstoel gezeten dan erop”, zei openbaar aanklager Geert Noels. Hiermee verwees de aanklager naar het gevulde strafregister van de dertiger. De afgelopen jaren verzamelde hij al een achttal veroordeling. Veelal voor diefstallen. Vandaag stond hij terecht voor drie feiten in maart. “Twee keer ging hij ervandoor met het geld uit de offerblok. Hij gebruikte een ijzeren staaf met dubbelzijdige plakband”, ging de aanklager verder. “Een keer bleef het echter bij een poging.”

Koste r

Bij de laatste diefstal, op 15 maart jongstleden, werd hij in de boeien geslagen. Dit omdat de koster van de Mechelse basiliek hem op heterdaad had betrapt. “De koster had de reflex om de kerkdeur te sluiten en de politie te bellen”, luidde het nog. In een poging om te vluchten van de politie, kroop beklaagde nog op de biechtstoel. Die raakte daarbij beschadigd. Uiteindelijk konden agenten hem inrekenen en overbrengen naar het politiekantoor. Sinds zijn arrestatie zit hij in de gevangenis.

Vandaag vroeg het parket aan de rechter om hem te veroordelen tot een celstraf van twee jaar effectief. “Meneer heeft nooit willen leren uit zijn verleden”, verduidelijkte de aanklager. “Hij heeft al verschillende kansen gekregen maar ze nooit gegrepen. Ik zie geen alternatief.” De Kerkfabriek stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding. De verdediging ontkende de twee diefstallen niet, de poging wel. “Mijn cliënt is niet te herkennen op die camerabeelden. Bovendien werd er een andere modus operandi gebruikt”, zei de raadsman van S. “Mijn cliënt is bovendien katholiek opgevolgd en kent de tien geboden. Hij weet dat stelen een van de geboden is maar mijn cliënt stal enkel om te overleven.”

Een vonnis volgt op 5 juni.