Dief met 22 veroordelingen riskeert opnieuw een jaar cel: “Maar is het nog wel nuttig om hem naar de cel te sturen?” TVDZM

16 juli 2019

11u40 0 Mechelen Saïd A. uit Mechelen riskeert een celstraf van achttien maanden effectief. De Mechelaar stond terecht voor een diefstal met geweld. Zijn advocaat stelde zich de vraag of het nog wel nuttig is om naar de cel te sturen. “De afgelopen jaren is hij ook niet tot inkeer gekomen”, klonk het. Hij vroeg een werkstraf.

De Mechelaar werd in juni 2019 opgemerkt door de eigenaar van een bestelwagen. Die was zijn voertuig aan het in- en uitladen. “Plotseling zag de eigenaar hoe beklaagde aan het rondneuzen was in zijn voertuig. Wanneer de man probeerde te vluchten, werd hij tegengehouden door de eigenaar van de bestelwagen maar kon alsnog ontsnappen. Dit nadat hij het slachtoffer een duw gaf”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens.

Een omstander kon de beklaagde uiteindelijk staande houden. Intussen werd de politie erbij gehaald. Sindsdien zit de Mechelaar in de gevangenis. Bij de diefstal werd geen buit gemaakt maar de eigenaar van de bestelwagen raakte wel gewond. Op zitting ontkende de man de diefstal of de poging daartoe niet, het gepleegde geweld wel. “Ik werd geduwd en heb mijn armen enkel omhoog gehouden om de stabiliteit te behouden. Hierdoor is de man uit zichzelf ten val gekomen”, klonk het bij A.

22 veroordelingen

De Mechelaar is geen onbekende voor het gerecht. Sinds 1993 liep de man al 22 correctionele veroordelingen op waaronder zestien voor diefstal. Openbaar aanklaagster Claessens eiste daarom een effectieve celstraf van een jaar cel en een geldboete van 150 euro.

“Maar heeft het nog nut om mijn cliënt naar de cel te sturen”, vroeg A.’s advocaat Loïc Cerulus. “Sinds 1993 heeft hij blijkbaar elk jaar prijs en ook in de gevangenis komt hij blijkbaar niet tot inkeer. Misschien kan hij beter iets terug doen voor de maatschappij? Door het uit voeren van een werkstraf bijvoorbeeld.”

Vonnis eind deze week.