Dief krijgt gepeperde rekening voor spuwen naar politie Wannes Vansina

03 september 2020

17u08 2 Mechelen Een 28-jarige Mechelaar heeft de rekening gepresenteerd gekregen voor diefstal en spuwen naar de politie. De correctionele rechtbank veroordeelde hem tot een effectieve straf van 20 maanden cel en 800 euro boete.

De man stal eind juni twee fietsen en vernielde de ramen van een kapperszaak. Toen agenten hem kwamen oppakken, verzette hij zich hevig. Hij slingerde hen niet alleen verwensingen naar het hoofd, maar spuwde ook, onder meer op het voorhoofd van een van de inspecteurs.

Even later smeerde de man, lang geen onbekende voor het gerecht, zijn speeksel uit in de politiecel, die professioneel diende te worden gereinigd.

De politiezone kreeg een schadevergoeding van 729,77 euro, de bespuwde agent 600 euro. Vijf andere agenten 375 euro.