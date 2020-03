Dief die opgesloten werd in auto krijgt 1 jaar cel Tim Van Der Zeypen

24 maart 2020

15u40 0 Mechelen Mustapha A. is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van een jaar effectief. De man moest zich verantwoorden voor de inbraak in een auto. Opmerkelijk: twee getuigen hadden hem destijds opgesloten in de wagen tot de politie kwam.

De feiten dateren van mei vorig jaar in Mechelen. De beklaagde werd toen op heterdaad betrapt door twee getuigen en in afwachting van de politie opgesloten in de auto. Momenteel verbleef A. al in de gevangenis voor andere feiten. Hij verscheen dan ook aangehouden voor de rechter maar gebaarde wel van krommenaas.

“Ik ben die man niet. Ik heet anders”, beweerde hij. Het parket had een andere mening en nam een vonnis van de man erbij van een maand geleden voor andere feiten. “Toen gaf u wel toe deze man te zijn”, aldus het parket.

De rechtbank veroordeelde de man naast een celstraf van een jaar effectief ook nog tot een geldboete van 800 euro. De man kan nog beroep aantekenen.