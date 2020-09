Dief breekt in via raam Wannes Vansina

07 september 2020

Een gezin in de Kerkenbos in Muizen kreeg ongenode bezoekers over de vloer. Ze drongen via de achterzijde binnen door een raam te beschadigen. Ze doorzochten de woning. De bewoner(s) diende(n) het nadeel nog te bepalen.