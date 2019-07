Dialectwandeling vertelt meer over ‘kafees en stamenees’ Wannes Vansina

24 juli 2019

De Faculteit van het Mechels Dialect organiseert op zaterdag een dialectwandeling met als thema ‘Kafees en stamenees’ (cafés en estaminets). “Onderweg kaume me ’n diel stameneekes tegen die er nau ni mie zen. Daa vertelle me wa-d-auver. Misschien kunne de dielnemers oek eet vertelle auver uile beleivenisse en liere m’oek nog eet bau”, licht gids Julien De Winter een tipje van de sluier. De wandeling start om 14.30 uur aan het standbeeld van Op-Sinjoorke op de Grote Markt. Deelname kost 5 euro, vooraf inschrijven is niet nodig.