Deze jobstudenten vormen ‘Team Leefbaarheid’: “Welgekomen steun voor politie en gemeente” Tim Van Der Zeypen

16 juli 2020

15u00 0 Mechelen Sinds begin juli heeft de politie van Mechelen-Willebroek een nieuw team: ‘Team Leefbaarheid’. Dat team van jobstudenten gaat op pad om het veiligheidsgevoel in beide gemeenten te verbeteren en te sensibiliseren in het kader van de coronamaatregelen. “Uniek in het politielandschap”, zegt korpschef Yves Bogaerts.

Midden juni ging de politiezone op zoek naar jobstudenten ouder dan achttien jaar. “Zij moesten gemotiveerd zijn om ingezet te worden als leefbaarheidscoach”, legt de korpschef uit. “Het was een onverwacht groot succes. Op enkele dagen tijd solliciteerden meer dan honderd studenten.” Uit deze poule werden in totaal 31 studenten geselecteerd.

Ze werden ingedeeld in twee teams met elk één teamchef aan het hoofd. In Mechelen zullen achttien leefbaarheidscoaches worden ingezet, in Willebroek dertien. De teams zijn al sinds vorige week maandag op pad in beide gemeenten én werd met succes onthaald. Zowel de inwoners als de leefbaarheidscoaches blikken al positief terug op hun anderhalve week.

Aanspreekpunt

Het nieuwe team werd in het leven geroepen in volle coronatijd en zal ook een belangrijke rol spelen bij het blijven sensibiliseren van de coronamaatregelen. “Een welgekomen ondersteuning voor het gemeentepersoneel en de politie. Zeker in deze periode waarin mensen sneller zullen kiezen voor een thuisvakantie”, zegt Willebroeks burgemeester Eddy Bevers (N-VA).

Behalve sensibiliseren zullen de teams ook worden ingezet bij activiteiten en evenementen én moeten zij ook het aanspreekpunt bij uitstek worden voor bewoners en bezoekers van de gemeente. Die laatsten kunnen bij de teams terecht met allerlei vragen of ergernissen, die ze ervaren in hun straat of buurt. “Op die manier zullen pijnpunten sneller kunnen worden opgelost en zo wordt het veiligheidsgevoel nog verbeterd”, aldus Bevers.

Toekomst

Het project loopt nog tot eind december. Dan zal het worden geëvalueerd. Maar voor de jobstudenten moet het daar niet eindigen. Met het project hoopt de lokale politie hen ook warm te maken voor een job bij de politie. Eén van de leefbaarheidscoaches, Leontina Krasniqi (20) uit Boom, solliciteerde destijds ook met in haar achterhoofd het idee om na haar studies te gaan werken bij de politie .

“Ik studeer rechtspraktijk en wil later kinderverhoorder worden. Omdat je daarvoor bij de politie moet gaan werken, wilde ik daarom nu al een keer komen kijken hoe het is om te werken bij de politie”, zegt Leontina. Zelf is ze al enkele dagen bezig als leefbaarheidscoach. “En het is bijzonder interessant. Het was in het begin nog wel wat zoeken, maar nu dat we in de tweede week zitten, lukt het echt heel goed.”