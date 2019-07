Dertigers opgepakt voor fietsdiefstal TVDZM

04 juli 2019

11u20 0 Mechelen Twee dertigers zijn door de politie van Mechelen-Willebroek opgepakt. Het duo wordt verdacht van een fietsdiefstal.

De fietsdiefstal dateert van afgelopen dinsdag. Toen werd de politie omstreeks 17.00 uur ingelicht. “Via het cameranetwerk krijgen we al snel twee verdachten in beeld en werden de patrouilleploegen ingelicht”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Niet veel later konden we de mannen lokaliseren en arresteren.” De eerste verdachte kon de politie arresteren in een café op de Botermarkt, de tweede verdachte kon worden gearresteerd in de Bruul. “Het ging om twee mannen van 32 en 38 jaar oud”, aldus Van de Sande nog. “De twee werden meegenomen naar het politiekantoor voor verder verhoor en ter beschikking gesteld van het parket.” Ook de gestolen fiets werd teruggevonden. Deze werd teruggegeven aan het slachtoffer.