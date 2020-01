Dertiger vrijgesproken nadat hij terecht stond voor aanranding TVDZM

02 januari 2020

14u19 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben een dertigjarige man vrijgesproken voor aanranding. Vorige maand stond hij hiervoor voor de rechters. Zo zou hij volgens het parket in de linkerbil hebben geknepen van een jogster.

De feiten speelden zich in september 2018 af. De vrouw was toen aan het joggen in het Domein Roosendael in Sint-Katelijne-Waver. Zijzelf verwittigde de politie en op basis van camerabeelden en de beschrijving van de verdachte zijn bromfiets, kwamen de speurders terecht bij de dertiger. Tijdens de huiszoeking werd de zwarte kledij en de helm aangetroffen die de aanrander droeg.

Voor het parket waren de feiten dan ook bewezen, de advocate van de Mechelaar beweerde van niet. “Wij benadrukken dat er enkel een vermoeden is van zijn schuld. Het slachtoffer heeft de achterkant van de aanrander gezien en kon zo mijn cliënt onmogelijk identificeren”, aldus de advocate. “Bovendien leent hij zijn bromfiets ook regelmatig uit.”

De rechtbank volgde het pleidooi van de verdediging en sprak beklaagde vrij. Of het parket in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend.