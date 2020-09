Dertiger vraagt nieuw kans na niet naleven van voorwaarden Tim Van Der Zeypen

16 september 2020

14u15 0 Mechelen Ee n dertiger uit Mechelen kwam vandaag aan de rechter een nieuwe kans vragen. “Het zou wel de zoveelste zijn”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens vandaag op zitting. “Meneer heeft er al vele gekregen. De grens is bereikt.”

De dertiger werd in april 2018 veroordeeld tot een celstraf van acht maanden en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel. Alleen leefde hij zijn voorwaarden niet na en liet hij zelfs niets meer horen aan zowel de probatie-commissie als aan de rechtbank. Die laatste herriep de straf en sprak een effectieve celstraf uit. Maar de Mechelaar tekende nu dus verzet aan. “Mijn cliënt heeft autisme. Het is bewezen dat zij gevoeliger zijn voor het gebruik van drugs omdat hen helpt om de situatie makkelijk aan te kunnen”, zei zijn advocate. “Een verdere begeleiding is daarom noodzakelijk.” Het parket vroeg op zitting opnieuw de bevestiging. Een vonnis volgt op 14 oktober.