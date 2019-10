Dertiger vraagt mildere straf na veroordeling voor fietsdiefstal: “Ik heb me laten meeslepen omdat ik smoorverliefd was” TVDZM

09 oktober 2019

15u15 0 Mechelen Een 35-jarige uit Rumst heeft woensdag aan de rechter een mildere straf gevraagd. De Rumstenaar tekende verzet aan tegen zijn vonnis van zes maanden cel en een boete van achthonderd euro effectief.

“Ik ben geen dief. Ik heb me laten meeslepen door een vrouw op wie ik smoorverliefd was.” Terwijl de beklaagde op uitkijk stond, ging een vrouw ervandoor met een fiets. Na een klacht van het slachtoffer en het bekijken van de camerabeelden kwam de politie bij de 35-jarige terecht. “De feiten worden niet betwist”, zei zijn raadsman Cédric Monheim. “Alleen willen we benadrukken dat mijn cliënt een blanco strafblad heeft, psychologische problemen heeft en hij smoorverliefd was op die vrouw.”

Aan de rechter werd een opschorting van straf gevraagd. “Om zijn strafblad blanco te houden”, besloot de strafpleiter. Procureur des Konings Lieselotte Claessens verzette zich daar niet tegen, maar vond wel dat er op zijn minst enkele voorwaarden aan de opschorting mochten gekoppeld worden. Vonnis op 6 november.