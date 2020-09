Dertiger steelt winkelzak met brood: Parket eist vijftien maanden cel Tim Van Der Zeypen

22 september 2020

12u25 0 Mechelen “De maat is vol”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy vandaag op zitting tegen de 39-jarige Radi M. uit Mechelen. De dertiger moest er zich komen verantwoorden voor de diefstal van een winkelzak met brood, een portefeuille en een bankkaart. Hij riskeert vijftien maanden cel.

De feiten dateren van 16 augustus jongstleden. De 39-jarige M. ging er toen vandoor met een winkelzak met brood. De diefstal gebeurde op de Veemarkt en terwijl het slachtoffer zat te wachten op de bus. Nadat het slachtoffer opmerkte dat zijn brood was verdwenen, hield hij een politiepatrouille tegen.

Hij vertelde over de diefstal en wees de dertiger aan als dief. “Kort daarvoor had hij me aangesproken dat hij vandaag gratis brood ging eten”, klonk het bij het slachtoffer. M. werd gecontroleerd en de dertiger was wel degelijk in het bezit van een brood.

Bewaring

Verder had hij ook nog een portefeuille en een bankkaart op zak die niet van hem was. “Ik had deze in bewaring gekregen van een kennis”, vertelde de dertiger. Alleen geloofde het parket de man niet. Daar had naar verluidt zijn strafregister iets mee te maken.

“Meneer heeft verschillende veroordelingen opgelopen. Waaronder poging doodslag, afpersing en zelfs zedenfeiten”, verduidelijkte openbaar aanklaagster Van Looy. Nog volgens het parket moest de dertiger in 2020 al tien keer worden opgepakt voor openbare dronkenschap en mocht hij telkens gaan ontnuchteren in de politiecel.

“Allerlaatste kans”

Ook kreeg M. in 2019 nog een straf met uitstel voor een andere diefstal. “Een nieuwe grote kans, maar ziehier wat hij ermee deed”, besloot de aanklaagster. Ze vorderde naast de celstraf van vijftien maanden ook nog een geldboete die kan oplopen tot 800 euro.

De verdediging betwistte de feiten niet en vroeg met een straf met probatie-uitstel een allerlaatste kans. Rechter Erika Colpin velt een vonnis op 5 oktober.