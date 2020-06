Dertiger staat terecht voor het bezit van cannabis Tim Van Der Zeypen

10 juni 2020

16u25 0 Mechelen Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens heeft vandaag een celstraf gevorderd van tien maanden effectief tegen Nicky D.S. (35) uit Niel. De dertiger moest zich komen verantwoorden voor het bezit van cannabis.

Het was de politie van Mechelen-Willebroek die de dertiger op 30 maart 2019 aan de kant had gezet. Niet enkel werd er meteen een cannabisgeur waargenomen, in het voertuig werd ook effectief drugs aangetroffen. Het ging om 145 gram weed. “Bovendien was de man ook nog in het bezit van meer dan duizend euro cash geld”, zei Claessens nog. “Tijdens de huiszoeking werd er geen drugs meer aangetroffen maar wel enkele verboden wapens. Het ging onder meer om stroomstootwapens.”

Na zijn arrestatie startte het gerecht een verder onderzoek op maar dat leverde weinig resultaten op. Hierdoor stond de dertiger dus niet terecht voor het verkoop van de drugs. Het parket eiste naast de celstraf van tien maanden ook nog een geldboete die kan oplopen tot 8.0000 euro. “De vraag is of deze straf dé oplossing is voor mijn cliënt”, repliceerde de advocaat van de dertiger. “Ik denk dat het belangrijker is dat hij begeleiding krijgt.” De raadsman van D.S. vroeg de rechter om zijn cliënt te veroordelen tot een probatie-opschorting .

Vonnis op 24 juni.