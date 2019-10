Dertiger slaat vrouw en bijt haar in vinger, zij vlucht weg over tuinhek TVDZM

25 oktober 2019

12u00 0 Mechelen E en 33-jarige Mechelaar heeft zich moeten verantwoorden voor partnergeweld. Na een heftige discussie greep hij zijn vrouw bij de haren, beet haar in de vinger, deelde een klap uit en trapte nog enkele keren. Het slachtoffer raakte gewond en bleek na verzorging veertien dagen werkonbekwaam te zijn.

De vrouw kon ontkomen via de buren. Ze klom volgens openbaar aanklager Geert Noels letterlijk over de tuinafsluiting tot bij de buren in de hoop op hulp. Bij de buren, werd de politie opgebeld. Toen die ter plaatse kwam, gaf de 33-jarige Mechelaar met Joegoslavische roots de feiten meteen toe. “Ik ben over de schreef gegaan”, verklaarde hij aan de politie. “Ik was kwaad geworden omdat we discussie hadden over de financiën.”

Naar eigen zeggen was het ook de allereerste keer dat hij zijn woedde afreageerde op zijn vrouw. “En het zal nooit meer gebeuren”, beloofde hij aan rechter Suzy Vanhoonacker. Het parket eiste een celstraf van zes maanden met uitstel. Een vonnis volgt op 20 november.