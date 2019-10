Dertiger riskeert acht maanden cel voor fietsdiefstal: “Ik ga echt niet naar de gevangenis, hoor. Dan kom ik zot buiten” TVDZM

09 oktober 2019

15u15 0 Mechelen Wesley M. (33) uit Mechelen riskeert een celstraf van acht maanden en een boete van achthonderd euro. De dertiger moest zich woensdagochtend verantwoorden voor een fietsdiefstal. Hij ontkende die niet, maar vroeg de rechter om mildheid: “Ik ga echt niet naar de gevangenis, hoor. Dan kom ik zot buiten.”

De fiets van het 53-jarige slachtoffer werd gestolen in de omgeving van tweedehandswinkels Troc in de zomer van 2018. Op basis van camerabeelden kon de politie twee verdachten identificeren. Zo was te zien hoe de beklaagde samen met zijn neef voorbij de fiets wandelde, terugkeerde en er dan mee wegfietste. M. werd opgepakt en verhoord. Aan de speurders gaf hij de feiten toe, maar hij voegde er meteen aan toe dat hij ondertussen op het rechte pad was. “Weet je wat ze bij de politie zeggen als ik de diefstal van een fiets ga aangeven? Pik er zelf een”, zei de dertiger op zitting.

Het parket eiste een celstraf van acht maanden effectief, de beklaagde vroeg een werkstraf. Hij benadrukte meermaals dat hij geen zin had om naar de gevangenis te gaan. “Dan kom ik zot buiten. Trouwens madam, waarom vervolgen jullie alleen kleine diefstallen en niet de grote feiten?” Dat schoot bij rechter Suzy Vanhoonacker in het verkeerde keelgat. “Kom een maand lang gerust elke dag langs op de rechtbank. U zal dan wel zien.” Vonnis op 23 oktober.