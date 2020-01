Dertiger riskeert acht maanden cel na vuistslag aan taxichauffeur TVDZM

06 februari 2020

Een 31-jarige man uit Peutie heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen. De dertiger sloeg in september 2018 in het aangezicht van een taxichauffeur. Die laatste was hierdoor drie weken werkonbekwaam. De aanleiding voor de vuistslag was een discussie over de prijs van de taxirit. “Ik had gevraagd om me naar de McDonalds te brengen in Kampenhout maar hij bracht me naar die van Mechelen”, zei hij vanochtend op zitting. “Daarover waren we aan het discussiëren. Ik wou ook dat hij op me wachtte terwijl ik eten ging halen. Maar die taxichauffeur dacht dat ik ervandoor ging zonder te betalen. Hij kwam achter me aan en trok aan mijn arm. Hierop heb ik vervolgens gereageerd.” Het parket tilde zwaar aan de feiten. Onder meer omdat beklaagde al verschillende verdelingen had opgelopen. Er werd een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel gevorderd. De verdediging ontkende de feiten niet en leek akkoord te gaan met voorwaarden. Een vonnis volgt binnen de maand.