Dertiger rijdt achter brandweerwagen om file na ongeval te ontglippen Tim Van Der Zeypen

20 juli 2020

10u00 12 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft op de autosnelweg E19 in Mechelen de wagen van een 36-jarige man in beslag genomen. De dertiger maakte gebruik van een aansnellende brandweerwagen om zo de file na een ongeval te ontwijken. Zijn voertuig bleek uiteindelijk niet verzekerd te zijn.

Het ongeval op de E19 gebeurde afgelopen zondagnamiddag omstreeks 17.00 uur. “Bij dat ongeval tussen twee auto’s, raakten twee personen ernstig gewond en liep een vierjarig meisje lichte verwondingen op”, vertelt eerste commissaris Danny Dumoulin van de politiezone Mechelen-Willebroek.

Alle drie de inzittenden moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. voor verdere verzorging. Door het ongeval was er een file ontstaan, maar een 36-jarige autobestuurder uit Etterbeek had duidelijk geen zin om aan te schuiven.

Brandweerwagen

Toen de hulpdiensten kwamen aangereden, ging de bestuurder achter een brandweerwagen rijden, waarvoor de anders bestuurders opzij gingen. “Gedurende ruim een kilometer achtervolgde de personenwagen de brandweerwagen op de voet. Zo onttrok hij zich aan de ontstane file”, gaat commissaris Dumoulin verder.

De wagen en zijn chauffeur werden uiteindelijk aan de kant gezet en gecontroleerd door de politie. Toen bleek dat de wagen niet was verzekerd. Het voertuig werd in beslag genomen en getakeld, in afwachting van het tonen van een geldig verzekeringsbewijs. Er werd een proces-verbaal opgemaakt.