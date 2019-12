Dertiger ontkent drugshandel, parket eist achttien maanden cel TVDZM

23 december 2019

Het openbaar ministerie in Mechelen heeft een celstraf gevorderd van achttien maanden effectief en een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro tegen Yassin B. (35). De dertiger werd in mei 2019 betrapt tijdens een verkeerscontrole van de politiezone Mechelen-Willebroek. In de wagen lag er naast een kleine hoeveelheid cocaïne ook zo’n 1.000 euro cash geld. “Tijdens een huiszoeking werd er nog meer drugs gevonden”, klonk het bij het openbaar ministerie. “Omdat meneer ook niet meteen wou meewerken door het geven van de code van zijn gsm-toestel en gelet op de hoeveelheid drugs en geld die werd aangetroffen, is het duidelijk dat meneer ook drugs verkocht.” De verdediging vroeg de vrijspraak. “Is er getapt? Neen. Zijn er afnemers gevonden? Neen. Nergens werd een objectief bewijsstuk gevonden waaruit bleek dat hij drugs verkocht”, zei meester Johan Platteau.

Een vonnis in de zaak volgt op 8 januari.