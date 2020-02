Dertiger geeft vriendin drugs en verkracht haar, vrouw overleeft het niet: vijf jaar cel Tim Van Der Zeypen

27 februari 2020

11u30 12 Mechelen Een 39-jarige Mechelaar moet vijf jaar naar de gevangenis. De man had zijn partner (36) drugs geleverd waarna zij overleed aan een hersenbloeding. Hij verkrachtte haar terwijl ze bewusteloos was, en filmde de feiten met zijn smartphone. De man werd onmiddellijk aangehouden omdat de kans op recidive zeer groot is.

Bart M. belde op 20 augustus 2017 de hulpdiensten met de melding dat hij zijn 36-jarige vrouw dood had aangetroffen in bed, vermoedelijk door een overdosis. De vrouw had een hersenbloeding gekregen door het gebruik van amfetamines, zo bleek uit de autopsie. In huis werden verschillende drugs aangetroffen die de man had gekocht via een applicatie op darkweb. Onderzoek van zijn telefoon bracht enkele beelden op waarop hij zijn vrouw, terwijl zij buiten bewustzijn was na alcohol- en druggebruik, verkrachtte.

Op de filmpjes was onder meer het slachtoffer te zien, dat bewusteloos en naakt in bed lag en vervolgens werd gepenetreerd met allerlei voorwerpen. Het parket dagvaardde de Mechelaar voor verkrachting en het aanbieden van drugs met de dood tot gevolg. De rechtbank veroordeelde hem hiervoor, maar nuanceerde. “U vergemakkelijkte het drugsgebruik dat uiteindelijk tot de dood van uw partner leidde”, klonk het. Voor de verkrachting werd hij wel schuldig bevonden.

Het zijn misschien wel vreemde foto's maar er zit geen seksuele drijfveer achter De verdachte (39)

“Educatief materiaal”

Oorspronkelijk verklaarde de beschuldigde dat hij de foto's en filmpjes had gemaakt als educatief materiaal. “Om aan te tonen dat alcohol- en drugsgebruik niet samen gaan”, klonk het tijdens zijn verhoor bij de politie. Op de zitting voegde hij nog toe dat er ook helemaal geen seksuele drijfveer achter de foto's zat. De man ging dus vol voor de vrijspraak. Niet enkel voor de verkrachting maar ook voor het aanzetten van de drugs met de dood tot gevolg.

Zowel tijdens het proces vorige maand als vandaag tijdens het voorlezen van het vonnis, bleef hij zijn onschuld uitschreeuwen. Hij vond onder meer dat hij niet correct was behandeld en vroeg om een bijkomend onderzoek. “Ik heb haar echt nooit aangezet tot het gebruik van drugs. Ze was gelukkig met mij”, besloot hij.

Het is erg respectloos dat u dacht dat u zich alles kon permitteren met het lichaam van uw partner Voorzitster Jessica Bourlet

Recidive

De rechters geloofden hem niet en volgden de vordering van het parket. Nadat ze de feiten bewezen hadden verklaard, stuurden ze hem voor vijf jaar naar de gevangenis. “U bent duidelijk niet in staat om uw verantwoordelijkheid op te nemen”, motiveerde voorzitster Jessica Bourlet de beslissing van de rechtbank. “Bovendien is het erg respectloos dat u dacht dat u zich alles kon permitteren met het lichaam van uw partner.”

Na het vonnis werd de Mechelaar ook onmiddellijk aangehouden en overgebracht naar de gevangenis. De rechtbank hield daarbij onder meer rekening met de vrees op recidivegevaar. De man werd immers onlangs nog opgepakt en opgesloten in de psychiatrie nadat hij de inboedel van zijn woning kort en klein had geslagen en de politie hem moest komen inrekenen op het dak van zijn appartementsgebouw.

Schadevergoeding

De ouders en broers van het slachtoffer stelden zich burgerlijke partij en kregen een schadevergoeding. Voorlopig werd aan allen een vergoeding van één euro toegekend. De rechter zal later uitspraak doen over de definitieve vergoeding.

Of de Mechelaar in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend.