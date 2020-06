Dertiger die voor de rechter verscheen met ‘marcelleke’ krijgt rijverbod Tim Van Der Zeypen

13u45 0 Mechelen Een 32-jarige man uit Mechelen is veroordeeld tot een levenslang rijverbod. “Omwille van een geestelijke ongeschiktheid tot het besturen van een motorrijvoertuig”, motiveerde rechter Jessica Bourlet haar vonnis.

De dertiger stond begin deze maand met een marcelleke voor de rechter. Dit nadat hij beroep had aangetekend door een politierechter voor een reeks verkeersovertredingen. “Negentien jaar ben ik al rechter. Nog nooit zag ik iemand met een ‘marcelleke’ verschijnen”, klonk het toen bij rechter Jessica Bourlet. De dertiger werd In januari 2019 voor een hele reeks verkeersovertredingen veroordeeld tot een geldboete van vijfhonderd euro, een rijverbod van negen maanden en het verplicht opnieuw afleggen van alle rij-examens alvorens hij opnieuw achter het stuur mocht kruipen. “Streng en veel te zwaar”, oordeelde de man en dus tekende hij beroep aan.

Volgens zijn advocate had hij door eerdere veroordelingen een enorme schuldenberg opgebouwd. “Maar inmiddels wordt hij opgevolgd door een justitie-assistent en is hij opnieuw in staat om zich aan de regels te houden”, klonk het bij de advocate. De verdediging vroeg enige mildheid maar de rechters waren aanzienlijk strenger. Hij kreeg dus een levenslang rijverbod. “Totdat hij het tegendeel van deze geestelijke ongeschiktheid kan bewijzen”, besloot de rechter.