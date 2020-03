Dertiger die halsketting van vrouw (53) afrukte, krijgt straf met uitstel Tim Van Der Zeypen

23 maart 2020

18u41 0 Mechelen De dertigjarige Ryan W. Uit Jette is door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel. De dertiger werd schuldig bevonden aan het afrukken van een halsketting. Het slachtoffer werd daarbij ook brutaal op de grond gewerkt.

Kort voor de brutale straatroof was de beklaagde zijn slachtoffer voorbij gereden met een witte bestelwagen. Nadat hij rechtsomkeer had gemaakt, uitstapte en de halsketting bij de 53-jarige vrouw afrukte, duwde hij haar ook nog tegen de grond. De vrouw raakte gewond, de dertiger sloeg op de vlucht. Niet veel later kon de politie hem al identificeren.

Onder meer op basis van de ANPR-camera’s én de persoonsbeschrijving. Naast de dertiger waren er ook nog twee minderjarigen bij betrokken. Zij verschenen inmiddels al voor de jeugdrechter. De halsketting van het slachtoffer kon niet meer worden gevonden. Het parket vorderde eerder al een celstraf van twee jaar effectief.

“Bijzonder zwaar”, vond zijn advocaat op zitting. De feiten werden niet betwist. De advocaat van W. vroeg en kreeg enige mildheid van de rechter. Zo werd hij werd schuldig bevonden en kreeg hij een celstraf van twee jaar maar moet hij voorlopig nog niet naar de cel. “Zolang hij zich de komende drie jaar aan zijn voorwaarden houdt”, voegde de rechter nog toe aan het vonnis.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.