Dertig maanden effectief voor moeder die vijftienjarige dochter probeerde te doden Tim Van Der Zeypen

24 april 2020

13u15 0 Mechelen Een vrouw uit Mechelen met Nigeriaanse roots is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van dertig maanden effectief. De vrouw liep in november 2019 met een broodmes achter haar dochter (15) aan en riep ‘I’ll kill you’.

Ondanks er werd uitgehaald met het broodmes, raakte de vijftienjarige dochter niet gewond bij de feiten. Onder meer dankzij haar broertje dat tussenbeide kwam. Hij nam het mes af. De politie werd er bij gehaald en kon de gemoederen bedaren. De moeder werd meegenomen naar het politiekantoor. Ze werd er verhoord en gaf de feiten toe.

Een echte aanleiding voor de ruzie tussen moeder en dochter is tot op vandaag niet echt duidelijk. “Maar in het verleden zijn er al heel wat problemen geweest tussen hen twee”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans eerder deze maand. Het parket oordeelde dat er sprake was van poging doodslag. Ondanks de feiten niet werden betwist, vond de verdediging dit een brug te ver.

“De intentie om te doden was hier niet aanwezig”, benadrukte meester Avelien Van der Veken. Zij kaderde de feiten en vertelde de rechter dat de dochter het bloed vanonder de nagels van haar cliënte haalde. “Ze moest ook steeds het onderspit delven. Het werd duidelijk dat deze vrouw hier niet kon blijven”, klonk het nog. “Vanuit de gevangenis werd er inmiddels een stap gezet om in begeleiding te gaan.”

De rechter oordeelde uiteindelijk dat de feiten voldoende bewezen zijn en veroordeelde de vrouw tot een celstraf van dertig maanden effectief. Aan haar dochter werd een provisionele schadevergoeding toegekend van één euro provisioneel.