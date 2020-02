Dertig maanden cel voor diefstal met geweld op tiener Tim Van der Zeypen

17 februari 2020

15u15 0 Mechelen Abdollah E.M. heeft een celstraf gekregen van dertig maanden. Hij werd schuldig bevonden aan een diefstal met geweld op de Vismarkt en twee diefstallen waaronder pakken koffie in het station en een horloge in een Mechels woonzorgcentrum.

Nadat de vader van een tiener uit Vlaams-Brabant klacht was komen indienen bij de politie over een diefstal met geweld, startte de politie van Mechelen-Willebroek een onderzoek op. Begin november 2019 werd de tiener aangesproken door een onbekende man nadat die eerste zijn gsm had boven gehaald.

“De beklaagde dacht zijn latere slachtoffer aan het filmen was”, luidde het vorige maand. “Hij nam de gsm af en vroeg om de identiteitskaart. Toen de tiener weigerde, rukte de beklaagde de portefeuille van de tiener uit de jaszak. Hierbij raakte ook de jas beschadigd.”

Drugs

Op basis van camerabeelden konden de speurders de verdachte identificeren en arresteren. Oorspronkelijk ontkende hij de feiten maar op zitting gaf hij ze toe. Net zoals de twee andere diefstallen. Hij vertelde telkens onder invloed te zijn geweest van drugs.

“De rode draad in zijn leven”, zei de raadsman van E.M. “Hij heeft een residentiële begeleiding nodig.” De rechtbank ging hier niet op in. Ze veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van dertig maanden. “Na uw verblijf in de gevangenis kan u steeds op eigen initiatief een begeleiding gaan volgen”, besloot de rechter.

Of de Mechelaar in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend.