Derde postume Deflo ligt half februari in de boekhandel Wannes Vansina

05 februari 2020

Half februari ligt ‘Versmachtend verlangen’ in de boekhandel, de derde postume roman van de betreurde thrillerauteur Luc Deflo. Zijn Mechelse rechercheurs Nadia Mendonck en Dirk Deleu moeten dit keer in een race tegen de klok op zoek gaan naar een verdwenen tienermeisje en de sadistische moordenaar van haar vriendje. De uitgever belooft “een gruwelijk spannende jacht”. Deflo liet bij zijn overlijden in 2018 vier manuscripten na. Zoals hij dat zelf wou, worden de boeken postuum uitgebracht.