Derde Decamerone aan de Dijle op komst Wannes Vansina

14 juni 2019

De vzw Decamerone aan de Dijle organiseert op 20 en 21 september een nieuwe en derde editie van hun vertelevenement aan en op het water van de Binnendijle. Deelnemers varen in de buurt van de Dobbelhuizen opnieuw van tuin naar tuin en luisteren er naar ondeugende en romantische vertellingen uit Boccaccio’s Decamerone. Oude muziek en Italiaanse liefdesliederen uit de 16de eeuw flankeren de erotische en romantische verhalen. Het aantal vertellers werd fors uitgebreid opdat de verhalen ook in de late uurtjes nog fris klinken. Het project kreeg een toelage van 2.500 euro van de stad Mechelen. Deelname kost 25 euro. Daarvoor krijg je de boottocht, zes verhalen, twee muzikale stukken, twee glaasjes én een versnapering. Snel reserveren is de boodschap.