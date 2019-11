Den Derby bracht Jozef en Mariette zestig jaar huwelijksgeluk Wannes Vansina

26 november 2019

15u27 0 Mechelen Mechels schepen Vicky Vanmarcke heeft Jozef Hendrickx (86) en Mariette De Wachter (82) maandag in de bloemetjes gezet naar aanleiding van hun zestigste huwelijksverjaardag.

De jubilarissen leerden elkaar kennen in de Bruul in danslokaal Den Derby, waar ze met hun ouders gingen dansen. Even later spraken ze af op een carnavalsbal. “In februari leerden ze elkaar kennen, in oktober waren ze getrouwd”, weet oudste dochter Linda.

Jozef was vakleraar in het vroegere SITO in zowel dag- als avondonderwijs. Met zijn hobo was hij graag gezien bij verschillende orkesten en operettekringen. Mariette was huisvrouw en ook zij was actief in het verenigingsleven.

Ze kregen drie kinderen. “Familie kwam altijd op de eerste plaats”, vertelt Linda. “We mogen echt dankbaar zijn in zo’n warm nest groot geworden te zijn.”

Het bezoek vond plaats in woonzorgcentrum Den Ambroos in Hofstade, waar Jozef woont. Tot voor twee jaar waren hij en zijn vrouw onafscheidelijk, tot de zorg te zwaar werd. Mariette komt haar echtgenoot elke namiddag bezoeken.

Het was het eerste thuisbezoek van Vanmarcke als schepen van Burgerzaken.