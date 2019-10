Den Brillenman opent optiekzaak én galerij in een Wannes Vansina

17 oktober 2019

17u14 0 Mechelen Orthoptist-optometrist Koen Van Pottelbergh (54), alias Den Brillenman, heeft in de Befferstraat in Mechelen een optiekzaak én galerij in een geopend. De oprichter van Eyes for the World verkoopt er brillen tussen maandelijks wisselende kunstwerken.

Van Pottelbergh verhuisde onlangs van Bornem naar Mechelen. “De beste beslissing die ik had kunnen nemen. Mechelen is als thuiskomen. Mijn grootvader heeft hier nog brouwerij Het Anker, station Nekkerspoel, de Colomakerk en de kapel van het groot seminarie gebouwd.”

OCMW

Den Brillenman is vooral gekend als oprichter van Eyes for the World, een vzw waarmee hij wereldwijd goedkopere brillen verdeelde onder de allerarmste slechtzienden. Later volgde Eyes for Belgium, voor mensen in ons land die geen bril kunnen betalen.

In de Befferstraat zal hij onder meer de brillen verkopen die hij tijdens maandelijkse zitdagen ook aanbiedt in de OCMW’s van onder meer Mechelen en Willebroek. “Ze kosten 60 euro, waarvan 40 wordt terugbetaald door de mutualiteit.”

Veiling

Daarnaast biedt hij zijn iets duurdere Faces and Glasses-collectie aan (99 euro) alsook enkele andere collecties (145 euro). “Hier is iedereen welkom, n’importe hoeveel geld hij op zijn bankrekening heeft staan. Aan mij om te bewijzen dat goedkoop ook kwaliteitsvol kan zijn.”

Hij stelt zijn brillen voor te midden van kunst. Elke maand komt een andere kunstenaar exposeren. Nu is dat de Mechelse Astrid Van den Bosch, volgende week glamourfotograaf Henk Van Cauwenbergh. “Elke kunstenaar staat een werk af om te veilen voor een goed doel, Eyes fort he World of Foundation Mechelen bijvoorbeeld.”

Auto-ongeluk

Zijn engagement schrijft hij toe aan een zwaar auto-ongeluk 20 jaar geleden, waarin hij bijna het leven liet. “Voor het ongeluk was ik een pipo die aan 300 km/u door het leven raasde. Ik ben dankbaar dat ik een tweede kans heb gekregen, al vraag ik mij af waaraan ik dat heb verdiend.”

Meer info: www.denbrillenman.be.