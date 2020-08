Den Brillenman biedt onderdak aan andere ondernemers in Co-Working-Shop: “Een leuke manier om elkaars netwerk uit te breiden” Antoon Verbeeck

11u00 3 Mechelen Koen Van Pottelbergh van CreativEyeworks start volgend weekend met een ‘Co-Working-Shop’ in de Befferstraat in Mechelen. Retailers en ondernemers die een bepaald product in de kijker willen zetten krijgen in de shop een plaatsje om dat te doen.

Koen, beter gekend als Den Brillenman, is naast bezieler van het brillenmerk Faces and Glasses ook de stichter van Eyes For The World, een foundation die zich wereldwijd inzet om mensen te helpen aan een betaalbare bril. “Ondernemers hebben het momenteel heel moeilijk. Daarom moeten we creatieve doordachte manieren vinden om te vernieuwen”, vertelt Koen. “Het idee van een ‘Co-Working-Shop’ ontstond toen er hier in Mechelen 50 marktkramen werden toegelaten. Een bevriend marktkramer kon zijn schoenen zijn niet verkopen, en het leek me een meerwaarde om hem hier in mijn winkel een plaats te geven. Uiteindelijk werden de maatregelen versoepeld en is het niet zover gekomen, maar het concept was wel geboren.”

Kosten delen

“Het concept van de Co-Working-Shop is een manier om samen te werken met andere ondernemers en merken die een nieuw product willen lanceren. Door de kosten te delen en samen te communiceren, verhogen we de slaagkans op succes. Het is ook een leuke manier om elkaars netwerk uit te breiden. Het eerste verhaal wordt geschreven in het vroegere pand van het Hof Van Befferen in de Befferstraat 22, waar nu Den Brillenman is gevestigd. Ik heb hier nog een tweede ruimte die ik beschikbaar kan stellen.”

Klik

Pim van Praagh van ESCbyPim is de eerste ondernemer die een plaats krijgt in de ‘Co-Working-Shop’ voor de lancering van gilets op maat. “Pim blijft hier nu een maand, maar ondernemers mogen hier gerust langer blijven. De bedrijven waar ik mee zal samenwerken, zijn producenten waar ikzelf in geloof en die ook een meerwaarde bieden voor het Brillenman Concept. Er zal iedere maand dan ook een nieuw project opgestart worden met retailers en of ondernemers uit de kledij- , schoenen- , dranken- , sport- en of kunstsector. Ik vind het belangrijk dat het met de andere ondernemers klikt. Geïnteresseerden mogen zich altijd aanmelden in mijn winkel.” Meer informatie over Den Brillenman vind je via deze link.