Defecte vrachtwagen zorgde voor ‘aanzienlijke’ verkeershinder op N16 TVDZM

04 februari 2020

10u35 11

Het verkeer tussen Mechelen en Willebroek heeft dinsdagvoormiddag heel wat hinder op de Steenweg op Blaasveld (N16) in Heffen ondervonden. Die was ruim een half uur volledig afgesloten voor het verkeer. “Er was aanzienlijke verkeershinder en heel wat filevorming”, bevestigt de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. Omstreeks 10.00 uur dinsdagvoormiddag viel een vrachtwagen in panne. De vrachtwagen kwam hierdoor ook schuins over de rijbaan te staan. De politie van Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse en zorgde voor een omleiding. Er werd ook een takelwagen ter plaatse gestuurd om de vrachtwagen te takelen. Tot die tijd bleef de N16 volledig afgesloten voor het verkeer. Kort na 10.30 uur werd de vrachtwagen dan ook effectief getakeld en werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven voor het verkeer in beide richtingen. “De file lost zich inmiddels op”, besluit de politiezone.