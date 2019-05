Decathlon opent winkel in voormalige Media Markt Wannes Vansina

24 mei 2019

18u27 0 Mechelen Decathlon opent in het najaar een winkel in de Mechelse winkelstraat Bruul. De sportwinkelketen neemt zijn intrek in de voormalige Media Markt.

Media Markt trok ruim twee jaar geleden de deuren achter zich dicht na een passage van amper drie jaar. Decathlon vult dat gat eind september of in oktober in. “Het was een opportuniteit”, zegt Nils Vermeiren, de toekomstige store leader. “In en rond Mechelen hadden we nog geen winkel.”

Het wordt een Decathlon met city concept, zoals dat ook in Brussel bestaat. “Het gaat om een kleinere winkel dan deze die je vindt aan de autostrades. Daar wordt héél veel aangeboden. Deze wordt maar zo’n 500m² groot, maar op een digitale manier zullen alle producten er beschikbaar zijn. We gaan nu bekijken wat de mensen in Mechelen nodig hebben en passen ons gamma daar aan aan.”