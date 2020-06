De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met Tine Van den Brande: “Alsof je hier live een natuurdocumentaire meemaakt”

Mechelen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . In Mechelen is het Zennegat al jaar en dag een trekpleister, volgens oud-bewoonster Tine Van den Brande gebeuren echter veel boeiendere zaken net iets hogerop de Dijle. “Het nieuw aangelegde overstromingsgebied is duizend keer fascinerender.”