De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met schipper en acteur Walter Smits: “Na pensioen meteen gaan vragen of ik schipper op Binnendijle mocht worden”

Mechelen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt acteur en schipper Walter Smits u langs zijn favoriete plekje in zijn stad: de Binnendijle in Mechelen. “Na mijn pensioen ben in onmiddellijk gaan vragen of ik niet met de bootjes mocht varen.”