De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met bellemadam Myriam Sips: “Aan de Vaart voel ik mij altijd met vakantie”

Mechelen

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag is onze gids Myriam Sips (66). Zij is al vier maanden geen bellemadam meer geweest ten gevolge van de coronapandemie en zag ook een reis in het water vallen, maar treuren doet deniet. Dankzij het kanaal Leuven-Dijle moest ze het nooit zonder vakantiegevoel stellen.