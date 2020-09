De Vlindertuin neemt vliegende start Wannes Vansina

01 september 2020

Mechelen Basisschool De Vlindertuin in Mechelen heeft op 1 september een vliegende start genomen. De kinderen kregen bij aanvang van de 'douanecontrole' een boarding pass voor een nieuwe schooljaar, hopelijk eentje zonder coronaturbulentie.

Voor de ouders begon het schooljaar meteen een beetje vreemd. De school verkoos om hen in tegenstelling tot anders niet binnen te laten, op de mama’s en papa’s van de instappers en de kindjes van de eerste kleuterklas na. “Omdat we willen voorkomen dat we regels moeten wijzigen mocht het code oranje worden”, verklaart directrice Nadia Van Campenhout.

Hier en daar vloeide een traantje, zoals gebruikelijk op zo’n eerste schooldag. “Het is ook een lange periode geweest dat de kinderen niet op een normale manier naar school zijn kunnen gaan. Ook bij de oudere leerlingen zijn er die wat angstiger zijn en met vragen zitten”, weet het schoolhoofd.

Handhygiëne

Het schoolteam deed er alles aan om alles zo gewoon mogelijk te laten verlopen. “De juffen zitten heel snel weer in hun gewone structuur en dat is voor de kinderen toch wel aangenaam.”

Maar helemaal normaal verloopt de schooldag natuurlijk niet. De juf draagt een mondmasker, telkens kinderen de klas uit zijn geweest moeten ze hun handen wassen. Naar die handhygiëne gaat daardoor best wel wat lestijd.

“Het valt nu te hopen dat we zo lang mogelijk in code geel kunnen blijven en dat we niet te veel moeten veranderen. Al zijn we dat snel schakelen – zoals andere beroepen – nu wel gewoon”, aldus de directeur.

Quasi volledig

Overigens waren er nauwelijks afwezigheden omwille van corona. Twee kinderen kwamen niet omwille van een inwonende oma en enkele leerkrachten van levensbeschouwende vakken blijven ook afwezig. “Maar eigenlijk zijn we quasi volledig kunnen opstarten.”