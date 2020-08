De Vleeshalle sluit deuren en lanceert Smaakmakers-boxen Els Dalemans

04 augustus 2020

18u30 2 Mechelen Smaakmarkt in De Vleeshalle in hartje Mechelen sluit de deuren voor onbepaalde duur. “De verstrengde coronamaatregelen dwingen ons tot deze beslissing. Maar we starten snel weer met delivery: onze 14 smaakmakers zullen samen boxen aanbieden”, zeggen zaakvoerders Veronique Smolders en Kevin Goos. IJsjeszaak nICE! blijft wél open voor take away.

“De Vleeshalle biedt onderdak aan 24 ondernemers, alles samen zijn zij goed voor maar liefst 75 fulltime jobs. We hebben met alle ondernemers samengezeten om onze verdere aanpak te bekijken, en met spijt in het hart nemen we deze beslissing en sluiten we de deuren.”

Slachtbank

“We kunnen als brave lammetjes blijven volgen, maar dan gaan we één voor één de slachtbank passeren. We vrezen ook dat, als de overheid niet snel ingrijpt, er nog vele zaken zullen volgen. Het is nu aan het provinciebestuur om de nodige steunmaatregelen af te dwingen bij de bevoegde overheden”, aldus Smolders en Goos.

Unieke boxen

“Wij blijven ondertussen niet bij de pakken zitten, en starten zo snel mogelijk weer met leveringen aan huis. En het wordt geen ‘gewoon’ afhaalmenu, we gaan De Vleeshalle tot bij de mensen thuis brengen. Onze 14 Smaakmakers zullen immers ook nu weer de krachten bundelen en unieke boxen samenstellen met een reeks gevarieerde gerechten.

nICE

“Deze boxen worden voor de eerste keer geleverd op zaterdag 15 augustus, bestellen kan vanaf vrijdag via onze website www.devleeshalle.be. Onze ijsjeszaak nICE blijft wlél open voor take away, je kan er van dinsdag tot en met zondag van 13.30 tot 21 uur terecht voor je favoriete ijsje.”