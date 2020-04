De Vleeshalle levert aan huis, nICE! schept weer ijsjes Wannes Vansina

03 april 2020

15u14 0 Mechelen De Vleeshalle in Mechelen heropent vandaag heel voorzichtig de deuren. nICE schept er weer ijsjes, sommige andere ‘smaakmakers’ doen aan delivery.

De Vleeshalle sloot op 14 maart de deuren, maar daar komt vanaf deze vrijdagnamiddag verandering in. “De vraag was groot en onze goesting nog groter. Daarom starten we vanaf vandaag met delivery!”, vertelt eigenaar Kevin Goos.

Paasbrunchen

“Om de veiligheid van onze medewerkers en klanten te garanderen, hebben we een beperkt en aangepast aanbod dat we leveren op verschillende dagen. Het is niet mogelijk bereide gerechten en pakketten te komen halen, wij leveren gewoon tot bij je thuis”, vervolgt manager Magalie Nijs.

Het gaat om onder meer Mercello’s pizza’s, Hunter’s pies en paasbrunchen. De enige die aan take-away doet, is nICE!. Het ijssalon zal op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14 en 20 uur de deuren openen.

Samenscholingen vermijden

“We willen absoluut samenscholingen in De Vleeshalle vermijden. Ons aanbod is enkel bedoeld voor mensen uit het centrum die een wandeling maken en meteen na het bestellen ook weer vertrekken”, zegt zaakvoerder Kristof De Bois.

Hij zegt zelf “voor politie te zullen komen spelen”, maar verwacht geen problemen. “In Overijse en Huldenberg zijn we al een tijdje weer open. De richtlijnen worden perfect opgevolgd. We merken een grote dankbaarheid bij de klanten. Een ijsje kan wonderen doen voor de mentale gezondheid.”

Alle info op www.devleeshalle-webshop.be.