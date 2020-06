De Romeo’s schenken opbrengst van Frikandel XXL aan Make-A-Wish Els Dalemans

25 juni 2020

17u43 0 Mechelen Na 4 maanden corona-quarantaine, werden De Romeo’s donderdagmiddag weer herenigd. Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles spraken af in Mechelen, waar ze een cheque van maar liefst 12.500 euro overhandigden aan Make-A-Wish. Dat geld werd ingezameld met de verkoop van de Romeo’s Frikandel XXL.

“Het voorbije jaar gingen in de Belgische frituren zo’n 1,5 miljoen stuks van onze Romeo’s Frikandel XXL over de toonbank. Alles samen gaat het om maar liefst 500 kilometer worst, en een meerverkoop van 10 procent tegenover vorig jaar. Vooral tijdens de voorbije lockdown-periode zagen we een fikse stijging. Dankzij dit succes kunnen we, samen met producent Vanreusel, 1000 euro meer schenken aan Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen. We klokken af op een totaalbedrag van 12.500 euro”, aldus het drietal.

Trotse ambassadeurs

“We willen graag iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, en ook het komende jaar blijven we de trotse ambassadeurs van onze eigen frikandel. Zo kunnen we geld blijven schenken aan dit goede doel. Make-A-Wish probeert zo veel mogelijk wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte te realiseren, en wij hopen dat deze vereniging dat nog lang kan blijven doen.”