De Puzzel heropent deuren na drie dagen lockdown Wannes Vansina

12 oktober 2020

09u58 1 Mechelen De Puzzel op de Leuvensesteenweg in Mechelen is opnieuw open nadat de basisschool vorige week inderhaast de deuren moest sluiten omwille van coronabesmettingen bij de leerkrachten.

De school was sinds woensdag gesloten omdat twaalf leerkrachten thuiszaten: vier bleken besmet met COVID-19, acht anderen moesten preventief in quarantaine. Er bleef daardoor onvoldoende leerkrachten over om de school draaiende te houden, al werd wel in opvang voorzien.

Vandaag maandag waren de 187 leerlingen opnieuw welkom. “Uit testen zijn geen bijkomende besmettingen gebleken, twee van de vier leerkrachten zijn intussen genezen. De andere twee, een klasleerkracht en een zorgjuf, zitten met griepsymptomen nog een week thuis”, licht directeur Saskia Van Aerschot toe.

“Wrang”

De besmettingen leidden niet tot bijkomende maatregelen. “Wij waren al heel streng. Vandaar dat het zo wrang was dat het virus toch binnensloop.” Waar de besmettingen vandaan komen, blijft gissen. “Ook in de lerarenkamer houden we uiteraard afstand. Sommige leerkrachten hebben ook privébubbels en gaan bijvoorbeeld samen sporten.”

Het schoolteam was bang dat de besmettingen voor angst zouden zorgen bij leerlingen en hun ouders. “Maar dat blijkt niet het geval. De meeste kinderen zijn vandaag op school”, aldus nog het schoolhoofd.