De Puzzel dicht na coronabesmetting bij leerkrachten: “Koude douche!” Wannes Vansina

06 oktober 2020

18u31 2 Mechelen Basisschool De Puzzel in Mechelen blijft de rest van de week gesloten omwille van een corona-uitbraak bij de leerkrachten. Vier zijn besmet, acht andere zitten in quarantaine. Het is een grote tegenvaller voor de kinderen en het hele schoolteam. “We hebben alle regels zeer nauwgezet gevolgd, en nu dit”, zucht directeur Saskia Van Aerschot.

De 187 leerlingen van de basisschool op de Leuvensesteenweg blijven de ganse week bij voorkeur thuis. Een aantal leerkrachten blijkt immers besmet met het coronavirus. “Vier leerkrachten zijn positief getest op Covid-19. Acht leerkrachten gaan in afwachting van de testresultaten in quarantaine”, zegt directeur Saskia Van Aerschot.

“We hopen dat een deel van die laatste groep volgende week weer aan de slag mag gaan, zodat onze school weer open kan. De vijf overgebleven leerkrachten, van de kleuterafdeling, nemen tot dan de noodopvang op zich. Dit voelt voor iedereen als een koude douche, maar we kunnen niet anders dan de coronaprocedure naleven.” Er zijn geen kinderen besmet.

Steun

Besmettingen in Mechelse scholen zijn niet nieuw. “In elke school zijn er wel een aantal gevallen, maar nergens is sprake van een echte ‘outbreak’”, verklaarde Stijn Festraets, wachtcoördinator van het Coronapunt Huisartsen Mechelen, vrijdag nog aan deze krant.

Tot nu dus. De getroffen school kan rekenen op de steun van collega’s en de stad Mechelen. “Binnen de stedelijke veiligheidscel volgen we de situatie nauwgezet op en bekijken we waar we de school, de leerlingen en hun ouders kunnen ondersteunen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De directeur kan het appreciëren. “We hebben direct iedereen verwittigd. De komende dagen zullen we blijven communiceren en de situatie met alle betrokkenen op de voet verder opvolgen.”

Afstandsonderwijs

Waar de besmetting vandaan komt, is gissen. “We hebben alle regels zeer nauwgezet gevolgd: geen ouders op school, mondmaskers, afstand houden, handen wassen, … Tijdens de zomervakantie hebben we allerlei inspanningen gedaan om onze hele school coronaproof te maken. En dan nu dit.”

“Gelukkig kunnen we met de paar overblijvende personeelsleden nog in opvang voorzien, maar simpel is dat niet gezien de strikte regels waaraan je bent gebonden. Duurt de sluiting langer, dan starten we met afstandsonderwijs zoals we dat eerder al gedaan hebben”, besluit Van Aerschot.